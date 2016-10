Vier Tote in australischem Vergnügungspark

Bei einem Unfall in einem Vergnügungspark sind in Australien vier Menschen ums Leben gekommen. Es handle sich um vier Erwachsene, berichtete die Polizei an der Goldküste in Queensland heute.

Das Unglück ereignete sich im Freizeitpark Dreamworld in der Touristenregion an der Nordostküste Australiens. Das Unglück passierte laut Medienberichten an einer Wildwasserbahn.