Die Suche nach vergessenen Sparguthaben

Das Sparbuch ist trotz Niedrigzinsen noch immer die beliebteste Sparform der Österreicher. Die Zeiten des anonymen Sparbuchs sind in Österreich seit dem Jahr 2000 vorbei, dennoch gibt es nach wie vor zahlreiche Bankkunden, die über Sparbücher mit Losungswort verfügen. Was passiert aber mit diesen Sparguthaben, wenn die Besitzer sterben, ohne ihren Erben das Losungswort verraten zu haben? In Österreich gehört das Geld von Gesetzes wegen nach 30 Jahren der Bank.

Lesen Sie mehr …