Großrazzia gegen Waffenhändler in Wien und Deutschland

Die Polizei hat heute Früh in fünf deutschen Städten in Nordrhein-Westfalen sowie in Wien eine Großrazzia gegen Drogen- und Waffenhändler durchgeführt.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei im deutschen Köln mitteilten, durchsuchten 165 Polizisten 27 Privatwohnungen und Gastronomiebetriebe in der Domstadt sowie in Bonn, Erftstadt, Gummersbach, Bergisch-Gladbach und in Wien. Zwei Verdächtige wurden verhaftet.

Ermittlungen gegen 19 Beschuldigte

Gegen sie bestanden Haftbefehle des Amtsgerichts Köln wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ermittelt wird gegen 19 Beschuldigte, unter anderem gegen einen 44-Jährigen aus Köln wegen des Verdachts des illegalen Waffenhandels, des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln sowie der Verabredung zum Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz, hieß es in der Aussendung. Dem Einsatz seien mehrmonatige verdeckte Ermittlungen vorausgegangen.

Die heimischen Beamten waren am Vormitag noch im Einsatz. Nähere Informationen lagen vorerst nicht vor.