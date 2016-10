Pop-Exzentriker Pete Burns mit 57 gestorben

Eine der schillerndsten Gestalten der britischen Popmusik ist tot: Pete Burns, der Sänger der 80er-Band Dead or Alive, starb mit 57 Jahren an einem „schweren Herzinfarkt“, wie sein Management mitteilte.

PA via AP/Ian West

Burns sei ein „ganz besonderer Star“ gewesen: „Er war ein wahrer Visionär, eine schöne und begabte Seele.“ Sein Tod am Sonntag sei völlig unerwartet gekommen, so das Management.

Popstar Boy George würdigte Burns in einer ersten Reaktion auf Twitter als „einen unserer größten Exzentriker“. Die Todesnachricht rühre ihn zu Tränen, schrieb Boy George in dem Kurznachrichtendienst.

Grenze zwischen Mann und Frau verwischt

Burns’ Band Dead or Alive wurde in den 1980er Jahren mit dem Hit „You Spin Me Round“ bekannt. In späteren Jahren machte der Sänger durch eine Reihe schönheitschirurgischer Eingriffe von sich reden, mit denen er die äußeren Unterschiede zwischen Mann und Frau verschwimmen ließ.

In den letzten Jahren trat er hauptsächlich in Frauenkleidung auf - unter anderem in der TV-Show „Celebrity Big Brother“, wo er von den Zuschauern auf Platz fünf gewählt wurde.