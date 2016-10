Chefin von Luxushotel in Nizza entführt

Am helllichten Tag und auf offener Straße ist die Chefin eines Luxushotels in Südfrankreich entführt worden. Unbekannte kidnappten die 76-Jährige nach Ermittlerangaben gestern nahe ihrem Haus in Nizza, als sie in ihrem Jeep unterwegs war.

Die Kidnapper zwangen die Leiterin des an der Strandpromenade von Cannes gelegenen Grand Hotel vor den Augen erschrockener Passanten, in einen Lieferwagen einzusteigen.

„Eine Dame in diesem Alter, die unter solchen Umständen entführt wurde, das macht uns Sorgen“, sagte Staatsanwalt Jean-Michel Pretre. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Unbekannte hatten bereits vor drei Jahren versucht, die Hotelchefin vor der Garage ihres Hauses zu entführen.