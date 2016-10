Russland: Seit einer Woche keine Luftangriffe auf Aleppo

Syrische und russische Kampfflugzeuge haben laut russischen Militärangaben seit einer Woche keine Luftangriffe auf die umkämpfte syrische Stadt Aleppo geflogen. In den vergangenen sieben Tagen seien die Flüge der russischen und syrischen Luftwaffe „komplett gestoppt“ worden, sagte Armeesprecher Igor Konaschenkow heute in Moskau.

Die Flugzeuge kämen nicht mehr in die Nähe der Stadt und flögen auch keine Angriffe mehr, sagte der Sprecher. In Aleppo war am Samstag eine dreitägige Feuerpause ausgelaufen, die am Donnerstag in Kraft getreten war. Schon zuvor hatten Moskau und Damaskus ihre Luftangriffe ausgesetzt.

Weiter kaum Hilfe für Bevölkerung

Seit dem Ende der Feuerpause gibt es aber wieder schwere Gefechte in der Stadt. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien, deren Angaben von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen sind, wurden auch wieder Luftangriffe auf das von den Rebellen kontrollierte Stadtviertel Scheich Said geflogen.

Der notleidenden Bevölkerung von Aleppo konnte auch in der Feuerpause keine nennenswerte Hilfe geleistet werden. Laut UNO-Angaben konnten nur einige wenige Kranke und Verletzte die umkämpfte Stadt verlassen. Der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe, Stephen O’Brien, machte Regierungstruppen und Rebellen für das Scheitern des Evakuierungsplans verantwortlich.

Der russische Armeesprecher sagte dagegen, dass sechs Fluchtkorridore noch in Betrieb seien. Erst gestern Abend hätten 48 Frauen und Kinder den von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt verlassen.