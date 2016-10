Große Punkte noch strittig

Nach dem Wechsel an der SPÖ-Spitze kündigte der neue Kanzler Christian Kern gemeinsam mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) an, rasch ein großes Wirtschaftspaket vorzulegen. Dieses ist noch nicht geschnürt - bei Arbeitszeit, Gewerbeordnung, Steuern und kalter Progression liegen die Positionen offenbar noch weit auseinander. Im Ministerrat wurden aber nun erste Maßnahmen abgesegnet. Noch im Herbst sollen weitere folgen, so die Regierungsspitze.

Lesen Sie mehr …