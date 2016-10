AWACS-Einsatz der NATO in Kampf gegen IS gestartet

Die NATO hat ihren Einsatz von AWACS-Aufklärungsflugzeugen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bereits gestartet. Der erste Flug zur Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition habe am Donnerstag stattgefunden, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute in Brüssel.

Stoltenberg bekräftigte vor einem zweitägigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister ab morgen auch, dass das Bündnis in Kürze mit der Ausbildung irakischer Soldaten im Irak beginnen wird. Bisher übernimmt die NATO das von Jordanien aus.

Diplomaten zufolge soll der Einsatz im Jänner starten. Geplant sei, zunächst acht Ausbildner zu entsenden. Schulungen sollen insbesondere für das Aufspüren und zur Entschärfung selbst gebauter Sprengkörper erfolgen.

Maschinen „nicht Teil von Kampfeinsätzen“

Ziel der AWACS-Mission sei es, der Anti-IS-Koalition ein besseres Bild über die Lage im Konfliktgebiet zu verschaffen und die Sicherheit der im Einsatz befindlichen Flugzeuge zu erhöhen, sagte Stoltenberg weiter. Die Zahl der AWACS-Flüge werde in den kommenden Wochen schrittweise erhöht. Die Maschinen würden aber „nicht Teil von Kampfeinsätzen“ sein und etwa als fliegende Feuerleitstände dienen.

Der Einsatz unterstützt die internationale Anti-IS-Koalition aus rund 60 Staaten, die Einsätze gegen die Dschihadisten in Syrien und im Irak fliegt. Die AWACS-Maschinen mit dem charakteristischen Radarpilz auf dem Dach sammeln dabei vom Luftraum über der Türkei und über dem Mittelmeer aus Informationen über die Lage im Konfliktgebiet und geben diese in Echtzeit an die Koalition weiter. Sie können dabei einen Umkreis zwischen 400 und 520 Kilometern überwachen.