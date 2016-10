Türkei erwägt Einsatz von Bodentruppen im Irak

Die Türkei könnte nach Angaben des Außenministers Mevlüt Cavusoglu Bodentruppen im Irak einsetzen. „Sollte sich eine Bedrohung für die Türkei ergeben, werden wir alle unsere Möglichkeiten einschließlich einer Bodenoffensive nutzen“, sagte er heute in einem Interview mit dem Sender TV 24.

Man werde eine Bedrohung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) oder durch die verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) im Irak nicht dulden. „Dass die PKK die Berge und manche Städte als Stützpunkt nutzt, ist nicht zu akzeptieren.“ Das Hauptquartier der PKK liegt in den nordirakischen Kandil-Bergen.

PKK-Kämpfer sind außerdem unter anderem im Sindschar-Gebirge im Irak aktiv. Im eigenen Land geht die Türkei in einer Militäroffensive gegen die PKK vor.

Für den Kampf gegen den IS bilden türkische Soldaten derzeit in der Region Baschika kurdische Peschmerga und sunnitische Milizen aus. Die türkische Militärpräsenz führte zu einem Konflikt mit der Zentralregierung in Bagdad. Diese fordert den Abzug der türkischen Truppen aus Baschika, was Ankara ablehnt. Auch lehnt Bagdad eine türkische Beteiligung an der laufenden Mossul-Offensive ab.