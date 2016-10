Basketball: Pöltl im stärksten Geldregen der Welt

In der National Basketball Association (NBA), der besten Basketballliga der Welt, werden auch die weltweit höchsten Gehälter für Profisportler bezahlt. Im Durchschnitt verdienen NBA-Profis sogar mehr als die auch nicht gerade am Hungertuch nagenden Kollegen in der National Football League (NFL) und Major League Baseball (MLB).

Mitten im stärksten Geldregen des Planeten bewegt sich heuer erstmals auch ein Österreicher. Jakob Pöltl zählt mit den Toronto Raptors zu den Titelanwärtern. Heute Nacht beginnt die Saison mit Titelverteidiger Cleveland.

