Österreich platziert 70-jährige Staatsanleihe

Österreich will sich erstmals über eine 70 Jahre laufende Staatsanleihe frisches Geld von Anlegern beschaffen. Über entsprechende Pläne berichtete heute der Sprecher der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Das erklärte Ziel: Österreich will sich so das aktuell sehr niedrige Zinsniveau sichern.

Auch andere Länder der Euro-Zone haben angesichts der aktuell niedrigen Zinsen bereits Papiere mit ungewöhnlich langen Laufzeiten auf den Markt gebracht. Italien, Spanien und Frankreich begaben 50 Jahre laufende Staatsanleihen. Belgien und Irland legten über Privatplatzierungen sogar 100-jährige Bonds auf.