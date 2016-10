CETA: Laut Van der Bellen „viel schiefgelaufen“

Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen geht von weiteren Verhandlungen über das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, CETA, aus. Zum jetzigen Zeitpunkt würde er das Abkommen nicht unterzeichnen, meinte er auf Nachfrage am Rande einer Pressekonferenz.

Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen sei „viel schiefgelaufen“, die EU-Kommission werde daraus lernen, dass es ohne rechtzeitige Einbindung nicht geht, so Van der Bellen. Nun sollen in Österreich und der EU noch die „wirklich heiklen Punkte“ des Vertrages diskutiert werden. Ein solcher ist seiner Meinung nach etwa die Schiedsgerichtsbarkeit, auch bei zwei, drei anderen Punkten ortet er noch Diskussionsbedarf.

Auf die Frage, ob er als Bundespräsident somit den Vertrag zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterschreiben würde, meinte Van der Bellen: „Ja“, das sei korrekt. Zudem verwies er auf Deutschland, wo das Verfassungsgericht forderte, dass die deutsche Regierung einen möglichen Ausstieg aus dem Vertrag festhalten müsse.

Hofer-Slogan „geschmacklos“

Angesprochen wurde von Van der Bellen auch der Wahlkampfslogan von FPÖ-Kandidat Norbert Hofer. Dessen Kampagne mit dem Slogan „So wahr mir Gott helfe“ sei „unpassend, geradezu geschmacklos“. Damit würden die religiösen Gefühle Tausender Österreicher verletzt, meinte Van der Bellen am Rande der Pressekonferenz.

In Österreich beobachte er zudem eine „Zunahme von Unversöhnlichkeit“, so Van der Bellen. Man würde sich in „Echokammern“ der Sozialen Netzwerke zurückziehen, wo man nur auf einseitige Meinungen stoße: „Jede Art von Unversöhnlichkeit führt ins Verderben.“ Er forderte daher: „Wir müssen wieder lernen, unterschiedlichen Standpunkten grundsätzlich mit Respekt zu begegnen.“