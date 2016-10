Vatikan: Asche Verstorbener ausstreuen bleibt verboten

Die Aufbewahrung der Asche Verstorbener in Wohnräumen, das Ausstreuen in der Natur und ihre Verarbeitung in Schmuckstücken sowie anderen Erinnerungsgegenständen sind nach katholischer Lehre nicht gestattet, so der Vatikan. Stattdessen müsse die Asche an einem „heiligen Ort“ aufbewahrt werden, etwa auf Friedhöfen oder in Kirchen, hieß es heute in einer Veröffentlichung der vatikanischen Glaubenskongregation.

