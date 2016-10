Rund 60 Tote bei Terrorangriff in Pakistan

In einem der tödlichsten Anschläge in Pakistan seit Langem haben Attentäter in der Nacht auf heute 59 Menschen, vor allem schlafende junge Polizeischüler, in einem stundenlang dauernden Terrorüberfall getötet. Als ihre Lage aussichtslos wurde, zündeten die Täter Sprengstoffwesten. Der Überfall glich einer militärischen Großoperation und ist damit Beleg für das wiedererstarkende Selbstbewusstsein der pakistanischen Dschihadisten - und für das Unvermögen Pakistans, ihnen beizukommen.

