Fahrerloser Lkw liefert in den USA Bier aus

Da dürfte sich so mancher Verkehrsteilnehmer gewundert haben: Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Lastwagen ohne Fahrer hinterm Steuer eine Reise über 200 Kilometer zurückgelegt, um Bier auszuliefern. Der Lkw von der zum Fahrdienstvermittler Uber gehörenden Firma Otto fuhr heute von Fort Collins bis nach Colorado Springs. Um das autonom fahrende System zu überwachen, war ein Fahrer an Bord - allerdings in der Schlafkoje.

Bei der etwa zweistündigen Fahrt habe der Lastwagen den langen Highway-Abschnitt „von Auffahrt zu Abfahrt“ absolviert, teilte Otto mit. Die Firma deutete damit an, dass der Fahrer die Auffahr- und Abfahrmanöver übernahm. Otto-Lkws ermöglichten es den Fahrern, „sich auf langen Highway-Strecken auszuruhen, während der Lastwagen für sie fährt und Geld verdient“, erklärte das Unternehmen.

Ausgeliefert wurde bei der Jungfernfahrt in Colorado Bier vom Brauerei-Riesen Anheuser-Busch. Laut Otto wollen beide Firmen auch künftig miteinander kooperieren. Der Fahrdienstanbieter Uber hatte Otto im August gekauft. Uber arbeitet schon länger an Technologien für autonomes Fahren und hatte vor sechs Wochen die ersten fahrerlosen Taxis in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania auf die Straßen gebracht.