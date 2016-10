Tennis: „Unangenehmes Los“ für Thiem in Wien

Die Auslosung hat den Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle ein Österreicher-Duell in der ersten Runde beschert. Die heimische Nummer eins, Dominic Thiem, bekommt es heute mit Gerald Melzer, dem derzeit zweitbesten ÖTV-Spieler auf der ATP-Tour, zu tun (zweites Match nach 16.30 Uhr, live in ORF Sport +). „Das ist natürlich ein äußerst unangenehmes Los“, sagte Thiem, der gegen seinen Landsmann in drei Begegnungen zwei Niederlagen erlitten hat. Melzer ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst: „Gleich in der ersten Runde gegen einen Top-Ten-Mann zu spielen ist nicht gerade ein gutes Los.“

