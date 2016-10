Projekt soll nach Österreich kommen

Vor allem im städtischen Bereich haben Begräbnisse ohne Trauergäste in den vergangenen Jahren zugenommen. Um dieser vergessenen Verstorbenen zu gedenken, wurde in den Niederlanden ein Projekt initiiert, im Rahmen dessen Dichter an die Toten erinnern. Ein Buch mit den Geschichten von 32 „Einsamen Begräbnissen“ ist nun auf Deutsch erschienen. Ein Wiener Autor möchte das Projekt in reduzierter Form nach Österreich holen.

