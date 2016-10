Asylwerber in Dresden angegriffen

Unbekannte haben in Dresden in Deutschland vier Asylwerber angegriffen. Die drei aus Eritrea stammenden Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren sowie ein Syrer seien gestern Abend an einer Straßenbahnhaltestelle von zwei Unbekannten bedroht und mit rechten Parolen beschimpft worden, teilte die Polizei heute mit.

Wenig später hätten die Angreifer die vier attackiert, die 20-Jährige zu Boden gezerrt und sie geschlagen. Die anderen drei Asylwerber konnten demnach fliehen und alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Der Staatsschutz ermittelt.