Diplomatische Verstimmung zwischen Ungarn und Moskau

Das ungarische Außenministerium hat den russischen Botschafter in Budapest einbestellt, weil russische Medien die ungarische Revolution von 1956 in einem schlechten Licht dargestellt haben sollen.

„Bei dem Treffen wird das Ressort deutlich machen, dass wir es von niemandem hinnehmen, dass er in entwürdigender Weise über die Revolution von 1956 und ihre Helden spricht“, hieß es in der Erklärung des Ministeriums, welche die staatliche Nachrichtenagentur MTI heute veröffentlichte.

Laut MTI hatte die oppositionelle Ökopartei LMP verlangt, den russischen Botschafter wegen Äußerungen in russischen Medien zu 1956 einzubestellen. Unter anderen soll der Volksaufstand von 1956 fälschlicherweise als „Pogrom“ oder auch als erste, vom Westen gesteuerte „bunte“ Revolution dargestellt worden sein.

Am 23. Oktober 1956 hatte sich die ungarische Bevölkerung gegen die stalinistische Führung des Landes und gegen die sowjetische Bevormundung erhoben. Die Revolte wurde am 4. November von sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen. Unter dem rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban pflegt Ungarn an sich ein gutes Verhältnis zu Russland. Anders als andere EU-Politiker vermeidet es Orban, den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen seines Vorgehens in der Ukraine oder in Syrien zu kritisieren.