Streit über Völkermord: Berlin sagt Konzert in Istanbul ab

Ein in Istanbul geplantes Konzertprojekt der Dresdner Sinfoniker „zum Völkermord an den Armeniern“ findet nicht statt. „Die Räumlichkeiten des Generalkonsulats in Istanbul stehen am 13. November nicht zur Verfügung“, hieß es heute im Auswärtigen Amt in Berlin.

Die Sinfoniker hatten zuvor den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan, Ministerpräsident Binali Yildirim, Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Kulturminister Nabi Avci zu der Aufführung im Generalkonsulat eingeladen. Die Einladungen zu der Veranstaltung seien „ohne Beteiligung des Auswärtigen Amts erfolgt“, hieß es aus dem Ministerium weiter.

Türkische und armenische Musiker

Die Dresdner Sinfoniker wollten ihr Stück „Aghet“ (Katastrophe), das 2015 in Berlin Premiere hatte, im Generalkonsulat in einer kammermusikalischen Fassung aufführen. Im Orchester spielen türkische und armenische Musiker. Das Stück handelt vom „Völkermord an den Armeniern“ im Osmanischen Reich vor gut 100 Jahren.

Stein des Anstoßes sind die Texte, die gelesen oder von einem Chor vorgetragen werden, ebenso wie der Titel. „Aghet“ ist einer der Ausdrücke der Armenier für die Massaker. Bei der Gala sollte zudem eine armenisch-türkisch-deutsche Freundschaftsgesellschaft gegründet werden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Aufführung sei verschoben. Ein neuer Termin wurde allerdings nicht genannt.

Zerwürfnis im Juni

Ankara wehrt sich vehement gegen die Einstufung der Massaker als Völkermord. Im Juni hatte die Völkermordresolution des Bundestages zu einem schweren Zerwürfnis zwischen der Türkei und Deutschland geführt. Mit der Aufführung hätte nun neuer Streit gedroht - zumal die Aufführung durch den Veranstaltungsort im Generalkonsulat einen offiziellen Anstrich bekommen hätte. Die Türkei läuft seit Monaten Sturm gegen das Konzertprojekt „Aghet“, das von der EU und vom Auswärtigen Amt finanziell gefördert wird.

Die Türkei wehrt sich seit Langem gegen die Einstufung der Massaker, bei dem nach armenischen Angaben zwischen 1915 und 1917 mindestens eineinhalb Millionen Menschen ums Leben kamen, als Völkermord. Mehr als 20 Staaten bezeichnen die Gräueltaten als Völkermord. Ankara spricht dagegen von 300.000 bis 500.000 getöteten Armeniern und ebenso vielen Toten auf Seiten der Türken bei bürgerkriegsartigen Kämpfen und Hungersnöten.