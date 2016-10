Russland stellt Bedingungen für Aleppo-Waffenruhe

Russland ist bei einem verlässlichen internationalen Plan zum Abtransport von Verletzten aus Aleppo zu einer erneuten Waffenruhe in der syrischen Stadt bereit. Weitere Voraussetzung sei eine Trennung von Terroristen und der gemäßigten Opposition, sagte Vizeaußenminister Michail Bogdanow heute der Agentur Interfax zufolge.

Sergej Rudskoj vom russischen Generalstab sagte, Moskau und Damaskus würden vorerst weiterhin keine Ziele in Aleppo bombardieren. Internationale Hilfsorganisationen beklagen allerdings, dass wegen andauernder Gefechte trotzdem kein Zugang nach Aleppo möglich ist.

UNO kritisiert „militärische Logik“

Rudskoj machte der US-geführten Koalition im Irak schwere Vorwürfe. Bei Angriffen auf zivile Objekte seien in den vergangenen drei Tagen mehr als 60 Menschen getötet worden, darunter auch Kinder, sagte der Angehörige des Generalstabs. Etwa 200 Menschen seien verletzt worden.

Die Vereinten Nationen hatten zuvor schwere Vorwürfe gegen beide Kriegsparteien erhoben. Es sei „zutiefst bedauerlich“, dass in tagelangen Verhandlungen über ein sicheres Geleit für den Krankentransport kein Ergebnis erzielt werden konnte, kritisierte der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe, Stephen O’Brien, in New York. „Wieder einmal haben die politische und militärische Logik in Syrien über die elementare Menschlichkeit gesiegt.“