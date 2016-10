Rückkaufe sollen bald beginnen

Volkswagen kann den dicksten Brocken seiner „Dieselgate“-Rechtslasten in den USA aus dem Weg räumen. Der für Hunderte Zivilklagen zuständige Richter Charles Breyer gab am Dienstag seine endgültige Zustimmung zu einem Vergleich von Volkswagen mit Autobesitzern in den USA. Der Vergleich kostet VW in Summe fast 15 Mrd. Dollar. Die Rückkäufe sollen Mitte November beginnen.

