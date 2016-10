Auf der Suche nach der „neuen Physik“

Die theoretische Physik ist in den letzten Jahrzehnten von Erfolg zu Erfolg geeilt. Und hat sich, so scheint es, in eine Sackgasse manövriert: Alle vorhergesagten Teilchen wurden nachgewiesen. Doch die großen Rätsel der Natur bleiben unbeantwortet.

