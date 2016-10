Obama reist nach US-Wahl nach Europa und Lateinamerika

US-Präsident Barack Obama besucht am Ende seiner Amtszeit noch einmal Europa und Lateinamerika. Der Präsident reise von 14. bis 21. November nach Griechenland, Deutschland und Peru, teilte das Weiße Haus heute mit.

Wenige Tage zuvor wird am 8. November der Nachfolger oder die Nachfolgerin Obamas gewählt. Rund zwei Monate später im Jänner übergibt er offiziell sein Amt.

Bei dem für 17. und 18. November angekündigten Besuch in Deutschland will der scheidende US-Präsident bei einem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel ihre „enge Zusammenarbeit“ der vergangenen Jahre Revue passieren lassen, hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses. Dabei gehe es unter anderem um die gemeinsamen Bemühungen Deutschlands und der USA um ein Ende der Konflikte in Syrien und in der Ukraine.