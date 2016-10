„Dschungel“ von Calais: Abriss von Unterkünften gestartet

Im Flüchtlingslager von Calais hat der Abriss der Zelte und Hütten begonnen. Arbeiter setzten heute in dem Camp bei der nordfranzösischen Stadt Schaufelbagger und Motorsägen ein, wie AFP-Journalisten beobachteten.

APA/AFP/Philippe Huguen

Einige Hütten in Flammen

Polizisten sicherten im sogenannten „Dschungel“ von Calais die Abrissarbeiten ab, um Zusammenstöße mit den noch verbliebenen Flüchtlingen zu verhindern. Die in orangefarbene Schutzanzüge gekleideten Arbeiter demontierten leere Zelte und Hütten und räumten Hinterlassenschaften wie alte Matratzen, Decken und Töpfe in Müllcontainer. Einige der Hütten gingen in Flammen auf. Unklar ist, ob sie von den Flüchtlingen angezündet wurden.

Die zuständige Präfektin Fabienne Buccio sprach von nötigen „Aufräumarbeiten“. Noch verbleibende Bewohner sollten nach ihren Worten aufgefordert werden, den „Dschungel“ zu verlassen. Bulldozer kämen aber nicht zum Einsatz, versicherte Buccio.

Gut 1.000 Personen verließen Lager heute

Nach Angaben des französischen Innenministers Bernard Cazeneuve verließen heute rund 1.050 Menschen das Lager. Die meisten von ihnen seien mit Bussen in Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht worden, sagte er in einer aktuellen Fragestunde in der Pariser Nationalversammlung. Damit sind seit Beginn der Räumung gestern über 3.300 Flüchtlinge aus dem Lager weggebracht worden. Die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan, dem Sudan und Eritrea.