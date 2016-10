Frankreichs Arbeitslosigkeit sinkt im Rekordtempo

Die Arbeitslosigkeit in Frankreich hat im September den stärksten monatlichen Rückgang seit 20 Jahren verzeichnet. Wie das Arbeitsministerium in Paris mitteilte, waren rund 3,49 Millionen Menschen ohne Arbeit, 66.300 weniger als im August. Das sei der stärkste Rückgang in einem einzelnen Monat seit 1996, hieß es.

Erstmals seit Jänner 2015 sank die Zahl der Arbeitslosen unter die Marke von 3,5 Millionen. Seit Jahresbeginn sind damit insgesamt 90.000 Menschen weniger ohne Beschäftigung, ein Rückgang von 2,5 Prozent. Die Statistik berücksichtigt Frankreich ohne die Überseegebiete.

Hollande im Umfragetief

Die Zahlen sind eine gute Nachricht für Präsident Francois Hollande: Er hat eine erneute Kandidatur vom Rückgang der Arbeitslosigkeit abhängig gemacht. Hollande will noch vor Jahresende mitteilen, ob er im kommenden April zur Wahl des neuen Staatschefs antritt. Seine Umfragewerte sind allerdings miserabel. Laut einer am Dienstag in der Tageszeitung „Le Monde“ veröffentlichten Umfrage äußern sich nur noch vier Prozent der Franzosen „zufrieden“ mit der Arbeit ihres Präsidenten.