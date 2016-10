USA wollen bald auch IS-„Hauptstadt“ al-Rakka befreien

Nach der irakischen Stadt Mossul soll nach dem Willen der USA auch das syrische al-Rakka von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) befreit werden. US-Verteidigungsminister Ashton Carter sagte heue bei einer Konferenz westlicher Staaten in Paris, die Vorbereitungen zur „Isolierung“ von al-Rakka hätten begonnen.

Gleiche Dringlichkeit wie Befreiung Mossuls

Die Befreiung al-Rakkas vom IS habe die gleiche Dringlichkeit wie die Rückeroberung Mossuls, sagte Carter weiter. Die Offensive zur Rückeroberung Mossuls hatte vor einer Woche begonnen. Der IS hält die Stadt seit 2014 besetzt.

An dem Treffen in Paris nahmen neben Carter die Verteidigungsminister von zwölf weiteren Ländern teil. Neben Gastgeber Frankreich waren dies Australien, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Spanien und Deutschland.

Der französische Präsident Francois Hollande hatte zum Auftakt der Sitzung gesagt, die mögliche Rückkehr von IS-Kämpfern nach Europa sei Grund zur Sorge. „Wir müssen sehr wachsam sein“, betonte Hollande mit Blick auf Mossul.

Berichte über IS-Gräueltaten in Region Mossul

Gemäß Erkenntnissen der UNO begeht der IS bei der Schlacht um Mossul offenbar Gräueltaten an der Bevölkerung. Im Dorf Tulul Naser südlich von Mossul seien die Leichen von 70 Zivilisten gefunden worden, sagte ein UNO-Sprecher heute in Genf. Sie hätten Schusswunden aufgewiesen. Auch sollen 50 frühere Polizisten nahe der Großstadt umgebracht worden sein. Der Sprecher betonte, es sei schwierig, die Berichte zu verifizieren.

Laut UNO-Informationen wurden im Dorf Safina südlich von Mossul 15 Zivilisten getötet und ihre Leichen in einen Fluss geworfen, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Sechs mutmaßliche Angehörige von Anti-IS-Kämpfern seien an ein Auto gebunden und durch das Dorf geschleift worden. Dem Sprecher zufolge gibt es auch Berichte, wonach IS-Kämpfer drei Frauen und drei Mädchen erschossen und vier weitere Kinder verletzten.

Der IS hatte bereits auf seinem Vormarsch vor zwei Jahren Gräueltaten an der Bevölkerung begangen. So wurden viele Angehörige von Minderheiten getötet, versklavt oder vertrieben.