Bundesliga: Ära Daxbacher in St. Pölten vorbei

Die Ära von Karl Daxbacher als Trainer des SKN St. Pölten ist seit heute Geschichte. Der Aufsteiger zog aufgrund des jüngsten Negativlaufs die Reißleine und beurlaubte den 63-Jährigen, der die Niederösterreicher erstmals in die Bundesliga geführt hatte.

Das 1:5 am Sonntag gegen Salzburg brachte das Fass zum Überlaufen. „Die sportlichen Wege von Mannschaft und Trainer gehen nicht mehr wirklich in dieselbe Richtung“, so der Club auf seiner Homepage. Vorerst übernimmt ein Duo die Traineraufgaben.

