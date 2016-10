Venezuela: „Politischer Prozess“ gegen Maduro eingeleitet

Das von der Opposition dominierte Parlament in Venezuela hat für die Einleitung eines „politischen Prozesses“ gegen Präsident Nicolas Maduro gestimmt. Maduro solle am 1. November in der Nationalversammlung Fragen zu seiner „strafrechtlichen und politischen Verantwortung“ beantworten und Stellung beziehen zum Vorwurf der „Verletzung seiner Amtspflichten“, hieß es heute.

Die Auswirkungen des Votums sind aber ungewiss, da das Oberste Gericht des Landes Vorstöße zur Entmachtung Maduros bisher abblockte. Das Parlament setzte einen Ausschuss ein, der die Verletzung der Amtspflichten überprüfen soll, was verfassungsrechtlich relevant sein könnte. Ein „politischer Prozess“ ist in der Verfassung des südamerikanischen Staates nicht vorgesehen.

Behörde stoppte Unterschriftensammlung

Maduros Gegner streben einen Volksentscheid über die Amtsenthebung des linken Staatschefs an. Doch die Wahlbehörde stoppte die dafür nötige Unterschriftensammlung in der vergangenen Woche bis auf Weiteres. Das von der Opposition kontrollierte Parlament verurteilte dies als einen „Putsch des Maduro-Regimes“.

Aufruf zur „Einnahme von Venezuela“

Venezuelas Opposition rief für morgen zu Großdemonstrationen auf. „Wenn wir wollen, dass Venezuela auf den Pfad der Verfassung zurückfindet, müssen wir Einsatz zeigen“, sagte Oppositionsführer Henrique Capriles.

Venezuela leidet seit dem Verfall des Ölpreises auf dem Weltmarkt an einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen der Versorgungsengpässe gab es in dem südamerikanischen Land zuletzt immer wieder Unruhen und Plünderungen, bei Protesten wurden mehrere Menschen getötet. Die Opposition macht Maduro und seine Regierung für die wirtschaftlichen Probleme verantwortlich.