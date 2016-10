Fußball: ÖFB-Goalies im DFB-Pokal im Mittelpunkt

Für Bayer Leverkusen läuft es derzeit in Deutschland gar nicht rund. Der Club von Ramazan Özcan, Aleksandar Dragovic und ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger musste nach Niederlagen in der Liga heute auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine schwere Schlappe verdauen.

Gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte verlor die Schmidt-Elf trotz Überzahl schließlich im Elferschießen 3:4. Dabei halfen auch gehaltene Elfer von Özcan nichts. Dafür wurde sein Landsmann Marco Knaller bei Sandhausens Erfolg über Freiburg zum Elferhelden.

