New-Kids-Sänger Wahlberg knackt Selfie-Rekord

Der frühere „New Kids on the Block“-Star Donnie Wahlberg (47) hat es mit einem Selfie-Rekord ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Wahlberg habe während einer Kreuzfahrt innerhalb von drei Minuten 122 Selfies von sich gemeinsam mit anderen Teilnehmern geknipst, teilte eine Sprecherin der Herausgeber gestern mit.

Damit habe er den bisherigen Rekord von 119 Selfies in drei Minuten gebrochen, den eine Firma aus Singapur aufgestellt hatte. Im vergangenen Jahr hatte Wahlberg schon einmal probiert, den Rekord zu knacken - allerdings ohne Erfolg.

Bruder von Mark Wahlberg

Wahlberg, der in den 80er Jahren als Mitglied der Boyband „New Kids on the Block“ berühmt geworden war, ist der ältere Bruder des Schauspielers Mark Wahlberg. Er arbeitet auch als Schauspieler und Produzent.