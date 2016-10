ÖFB-Cup: Feiertag mit Sensationspotenzial

Am Nationalfeiertag heißt es im Achtelfinale des ÖFB-Samsung-Cups für einige Favoriten aufpassen. Die Austria tritt mit ihrer zweiten Garnitur bereits am Vormittag (11.00 Uhr live in ORF Sport +) bei Regionalligisten Ebreichsdorf an, der heuer schon zwei Bundesligisten auf der „Abschussliste“ hat. Salzburg jagt zu Hause gegen den FAC einen Rekord und Rapid versucht seine Krise „auswärts“ auf dem Sportclub-Platz gegen Blau Weiß Linz zu überwinden. Und in St. Pölten trifft Sturm auf den angeschlagenen Aufsteiger (16.30 Uhr live in ORF eins).

