US-Spital setzte Patientin aus: 450.000 Dollar Strafe

Ein Krankenhaus in den USA muss 450.000 Dollar (413.900 Euro) zahlen, weil es eine zahlungsunfähige Patientin in hilflosem Zustand auf der Straße ausgesetzt hatte. Auf diese Summe verständigten sich das Krankenhaus und die Stadt Los Angeles, die in dem Fall als Klägerin aufgetreten war, wie Staatsanwalt Mike Feuer gestern mitteilte.

Er wertete die vereinbarte Strafzahlung als Signal gegen die „skrupellose Praxis“ von Krankenhäusern in den USA, mittellose Patienten einfach vor die Tür zu setzen.

Vor Obdachlosenasyl ausgesetzt

In dem konkreten Fall ging es um eine 38-jährige Patientin, die unter Schizophrenie und anderen Geisteskrankheiten leidet. Das Gardens Regional Hospital soll die mittellose Frau im April 2015 nur mit einem Pyjama bekleidet vor einem Obdachlosenasyl in einem Problemviertel von Los Angeles abgesetzt haben - ohne Geld, Medikamente und Ausweispapiere. Dort irrte sie stundenlang durch die Straßen, ehe die Polizei sie aufgriff.

Der Klageschrift zufolge war die Frau zuvor bereits fünf Mal von Krankenhäusern auf der Straße ausgesetzt worden. Bei der Klage sei es der Stadt Los Angeles nicht in erster Linie um die Strafzahlung gegangen, erklärte Staatsanwalt Feuer. Vielmehr sollten Krankenhäuser dazu ermuntert werden, Regeln zum würdigen Umgang mit obdach- und mittellosen Patienten aufzustellen.