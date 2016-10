Deutscher Minister will mehr Videoüberwachung

Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) will einem Bericht zufolge die Videoüberwachung in Einkaufszentren, Sportstätten, auf Parkplätzen und in Bus und Bahn ausweiten. Die Sicherheit der Bevölkerung solle „durch einen verstärkten Einsatz von Videoüberwachung insgesamt erhöht werden“, zitierte die Zeitung „Ruhr Nachrichten“ (Mittwoch-Ausgabe) aus einem Gesetzentwurf des Ministeriums.

Über den Einsatz der Technik in diesen Bereichen hätten allerdings die Datenschutzbehörden der Länder zu entscheiden, die laut deutschem Innenministerium einer derartigen Videoüberwachung eher ablehnend gegenüber stünden, heißt es in dem Zeitungsbericht.

Bundesdatenschutzgesetzes solle geändert werden

Der Entwurf nimmt demnach ausdrücklich Bezug auf die Bluttaten von Ansbach und München im Sommer. Angesichts dieser Vorfälle „besteht die Notwendigkeit, Sicherheitsbelange stärker zu berücksichtigen und bei der Abwägungsentscheidung mit größerem Gewicht einzubeziehen“, heißt es in dem Entwurf, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befinde.

Dafür sollten die einschlägige Passage des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes geändert werden, zitierten die „Ruhr Nachrichten“ aus der Vorlage. Im Datenschutzgesetz solle es künftig heißen, dass die Sicherheit der Bevölkerung als wichtiges Ziel „besonders zu berücksichtigen“ sei. Das Kabinett soll demnach den Entwurf für das sogenannte „Videoüberwachungsverbesserungsgesetz“ möglichst noch im November auf den Weg bringen.