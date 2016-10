Gambia verkündet Rückzug

Nach Südafrika und Burundi hat Gambia als drittes afrikanisches Land am Mittwoch seine Abkehr vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verkündet. Der Gerichtshof in Den Haag sei ein „internationales, weißes Gericht zur Verfolgung und Demütigung Farbiger, insbesondere von Afrikanern“, so der Informationsminister Sheriff Baba Bojang, dessen Land wegen Menschrenrechtsverletzungen immer wieder schwerer Kritik ausgesetzt ist. Bisher betrafen neun der zehn Ermittlungen des IStGH afrikanischen Länder, eine Georgien.

