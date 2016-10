Lawinenabgang in Südtirol: Suche wird fortgesetzt

Nach dem Lawinenabgang am Hochferner im Südtiroler Pfitschtal, bei dem am Samstag zwei Südtiroler ums Leben gekommen sind, soll die Suche nach den beiden weiteren Vermissten heute fortgesetzt werden. Die Sicht sei momentan gut, sagte der Einsatzleiter der Bergrettung, Peter Payrer, der APA, sicher sei der Einsatz wegen Wetterschwankungen aber noch nicht.

Geplant ist laut Payrer ein Einsatz auf Südtiroler Seite mit einer kleinen Gruppe vom Hubschrauber aus. „Alles andere wäre zu gefährlich“, so der Einsatzleiter der Bergrettung Sterzing. Payrer geht davon aus, dass die beiden Eiskletterer noch im Hang seien. Gesucht werden soll mit einem hochsensiblen Suchgerät für Lawinenverschüttete.

Gestern war wegen der schlechten Wetterverhältnisse die Suche nach den beiden 41-Jährigen nicht möglich gewesen. Am Montag hatten die Bergretter das Suchgebiet in Richtung Hochfeiler ausgeweitet. Die Hubschrauber konnten lediglich bis auf rund 3.000 Meter fliegen, ein Vordringen in höherliegende Bereiche war aufgrund von Nebel und starkem Wind nicht möglich. Am frühen Abend musste die Suche jedoch bereits auf Südtiroler sowie auf Nordtiroler Seite ergebnislos abgebrochen werden.