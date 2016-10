Türkei wirft Syrien Abwurf von Fassbomben vor

Die Türkei hat dem syrischen Militär vorgeworfen, weiterhin von ihr unterstützte Rebellen zu bombardieren, statt die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzugreifen. Dadurch werde sich sein Land aber nicht von seinem Einsatz in Syrien abhalten lassen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusolgu heute in Ankara.

Der Einsatz des türkischen Militärs werde so lange dauern, bis die von ihm unterstützten Einheiten die syrische Stadt al-Bab unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Nach Angaben des türkischen Militärs wurden vermutlich aus syrischen Hubschraubern Fassbomben auf Rebellen abgeworfen, die von der Türkei im Kampf gegen den IS unterstützt werden.

Die Rebellen seien in der Nähe von Dabik angegriffen worden. Zwei Rebellen seien getötet und fünf verletzt worden. Die Stadt war eine Hochburg des IS und wurde unlängst von Rebelleneinheiten erobert. Vor zwei Monaten hat die Türkei damit begonnen, vor allem arabische und turkmenische Rebellen in Syrien mit Panzern und Kampfjets zu unterstützen. So will die Türkei IS-Kämpfer von ihrer Grenze zu Syrien vertreiben und verhindern, dass kurdische Milizen Boden gutmachen. Die Regierung in Ankara befürchtet ein Erstarken der Kurden auch im eigenen Land.