Kanada: Krankenschwester soll Patienten getötet haben

Weil sie acht ältere Patienten ermordet haben soll, ist eine ehemalige Krankenschwester in Kanada festgenommen worden. Sie stehe in dringendem Verdacht, von 2007 bis 2014 in zwei privaten Altersheimen der Provinz Ontario acht Männer und Frauen im Alter von 75 bis 96 Jahren getötet zu haben, teilte die Polizei in einer gestern vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz mit.

Nach Angaben des Ermittlers Dave Truax tötete die 49-Jährige ihre Patienten mit Hilfe von Medikamenten, die in den Altersheimen zur Verfügung standen. Zu den Motiven und warum sie so lange unentdeckt blieb, äußerte sich Truax mit Hinweis auf das laufende Verfahren zunächst nicht.

Die Verdächtige war seit Juni 1995 als Krankenschwester registriert. Am 30. September, einen Tag nach Beginn der Ermittlungen gegen sie, schied sie aus ihrem Beruf aus. Caressant Care, eines der betroffenen Heime, äußerte sein „tiefes Bedauern über den zusätzlichen Stress und Schmerz der betroffenen Familien“.