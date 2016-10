EU besorgt über Festnahmen im türkischen Diyarbakir

Die EU zeigt sich beunruhigt über die Festnahme der Bürgermeister der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn sprachen in einer heute in Brüssel veröffentlichten Mitteilung von „sehr besorgniserregenden Berichten“.

Die EU erkenne an, dass die kurdische Arbeiterpartei eine „schwere Bedrohung“ für die Sicherheit des Landes darstelle. Zugleich müssten aber Rechtsstaatlichkeit und Grundfreiheiten gewahrt bleiben - „alles Verpflichtungen, die die Türkei als ein (EU-)Beitrittsland eingegangen ist“. Die beiden Politiker forderten eine politische Lösung des Konflikts.

Internet eingeschränkt

Bürgermeisterin Gültan Kisanak und ihr Ko-Bürgermeister Firat Anli waren am Vortag festgenommen worden. Ihnen werden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) vorgeworfen.

Nach Angaben von Nutzern wurde auch der Internetzugang in der Stadt teilweise eingeschränkt. Der Zugriff auf das mobile Internet über die drei größten Anbieter in der Türkei sei nicht möglich, hieß es. Auf der zentralen Einkaufsstraße Istikal in Istanbul versammelten sich zwischenzeitlich aus Protest einige Dutzend Menschen.