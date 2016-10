„Gute Gespräche“

Das Freihandelsabkommen CETA hält die EU weiter in Atem. Auch am Mittwoch wird hart verhandelt, um die CETA-Blockade in Teilen Belgiens aufzulösen. Laut dem belgischen Außenminister, Didier Reynders, handle es sich um „gute Gespräche“. Der „belgische Beschluss“ soll ihm zufolge bis zum Abend stehen.

