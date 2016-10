Cameron will „ehrliche“ Memoiren schreiben

Der wegen seiner „Brexit“-Schlappe zurückgetretene britische Premierminister David Cameron will seine Memoiren schreiben. Es solle ein ungeschminktes Bekenntnis auch über seine politischen Niederlagen werden, berichtet die Zeitung „The Independent“. „Ich werde ehrlich sagen, was geklappt hat und was nicht“, zitiert ihn die Zeitung heute.

Das Buch, das 2018 bei HarperCollins Publishers erscheinen solle, werde besonders auf die Entscheidung Camerons für das EU-Referendum im Juni eingehen. Die Briten hatten für den Austritt aus der EU gestimmt. Cameron, der für den Verbleib gekämpft hatte, zog sich darauf nach sechs Jahren Amtszeit aus der Downing Street 10 zurück.