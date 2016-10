Spanien: Russland zog Tankanfrage für Kriegsschiffe zurück

Moskau hat seine Anfrage zur Betankung russischer Kriegsschiffe in der spanischen Exklave Ceuta zurückgezogen. Das bestätigten heute die russische Botschaft in Madrid und die spanische Regierung. Die mögliche Betankung an der nordafrikanischen Küste hatte bei Spaniens NATO-Partnern für Empörung gesorgt.

Die NATO befürchtet, dass Russland und Syrien mit Hilfe der Schiffe ihre Angriffe auf die Rebellengebiete der Stadt Aleppo verstärken und dadurch weitere Zivilisten ums Leben kommen könnten.

Der frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstadt, ein führender EU-Politiker, hatte bereits zuvor auf seiner Facebook-Seite geschrieben: „Es ist skandalös, dass Spanien, ein Mitglied der NATO und der EU, der russischen Kusnezow-Flotte erlauben will, auf spanischem Territorium aufzutanken und technische Unterstützung zu erhalten.“