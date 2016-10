Ungarn möchte Anteile an Rail Cargo von ÖBB zurückkaufen

Ungarn möchte Anteile an Rail Cargo von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Der ungarische Staat könnte einen Anteil an der ungarischen ÖBB-Tochter Rail Cargo Hungaria zurückkaufen, berichtet die ungarische Nachrichtenagentur MTI und beruft sich dabei auf die regierungsnahe Zeitung „Magyar Idok“. Es gebe darüber Gespräche auf Regierungsebene, heißt es in dem Bericht.

Im Jahr 2008 sei die Rail Cargo Hungaria (damals MAV Cargo) von der damaligen sozialistischen Regierung um 102,5 Mrd. Forint (damals 405 Mio. Euro) verkauft worden, schreibt „Magyar Idok“. Widerstand gegen den Verkauf des einzigen rentablen Teils der staatlichen Bahngesellschaft MAV habe es von der damals oppositionellen Fidesz gegeben.

Günstig auf die Verhandlungen könnte sich auswirken, dass Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) als früherer ÖBB-Chef mit dem Thema vertraut sei, schreibt die ungarische Zeitung.