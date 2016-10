Lager in Calais steht in Flammen - komplette Räumung

Das Flüchtlingslager von Calais steht in Flammen und wird deshalb komplett geräumt. Das berichtete der französische Nachrichtensender BFMTV heute. In dem Lager brennt es an mehreren Stellen, schwarze Rauchwolken stiegen auf. Medienvertretern sei der Zugang zum sogenannten Dschungel verwehrt.

Nach Bränden im Lager von Calais wird die Räumung des „Dschungels“ fortgesetzt.

Sicherheitskräfte würden die letzten verbliebenen Flüchtlinge wegbringen. Das Elendscamp wird seit Montag von den Behörden geräumt. Knapp zwei Drittel der schätzungsweise 6.500 Bewohner verließen bisher freiwillig das Lager. Sie wurden mit Bussen in Aufnahmezentren in anderen Regionen Frankreichs gebracht.

Die für Calais zuständige Präfektin Fabienne Buccio warf den Flüchtlingen vor, die Brände selbst gelegt zu haben. Sie sprach von einer „Tradition bestimmter Gruppen, ihre Unterkünfte vor dem Aufbruch zu zerstören“.