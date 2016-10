Polizei rüstet sich für rechten Kongress in Linz

Die Polizei rüstet sich für den am Samstag in Linz geplanten rechten Kongress und eine Gegendemonstration in der Innenstadt. Sie wird eine dreistellige Zahl an Beamten in den Einsatz schicken, und es gibt ein Platzverbot.

