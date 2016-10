Schoah-Ausstellung auf Wiener Heldenplatz

66.000 Juden in Österreich wurden von den Nazis ermordet. Ausgangspunkt für ihre Deportation vor 75 Jahren waren größtenteils vier Sammellager in Wien-Leopoldstadt: Sie stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung, die ab 8. November auf dem Heldenplatz in Wien zu sehen ist.

