Gedenken an NS-Opfer in Klagenfurt

Am Nationalfeiertag ruft das Komitee „Memorial Kärnten Koroska“ stets zu einer Gedenkveranstaltung am Friedhof in Klagenfurt-Annabichl, um der Opfer der Nazis zu gedenken. Festredner war der Schauspieler und Autor Miguel Herz-Kestranek.

