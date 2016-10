NBA: Pöltl bereit für historisches Debüt

Die Chancen stehen gut, dass Jakob Pöltl in der Nacht morgen (MESZ) als erster Österreicher in der NBA spielen wird. Das Saisonauftaktspiel der Toronto Raptors gegen die Detroit Pistons könnte den rot-weiß-roten Sportfans also noch einen würdigen Ausklang des Nationalfeiertages bescheren.

„Ich habe einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt der 21-jährige Center nach einer gelungenen Vorbereitung und „gutem Feedback“ der Coaches. „Ich muss die Chance nützen, wenn ich Minuten bekomme.“

