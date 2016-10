„Das Lager ist endgültig leer“

Das als „Dschungel“ bekanntgewordene Flüchtlingslager im nordfranzösischen Calais ist „endgültig leer“. Das sagte die Präfektin Fabienne Buccio am Mittwoch. Die letzten Flüchtlinge hätten die notdürftigen Behausungen verlassen, nachdem es an mehreren Stellen brannte. Schwarze Rauchwolken stiegen über dem Lager auf. Die Räumung hatte am Montag begonnen.

