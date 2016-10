Viennale: Düsteres Lehrstück in Straßenphilosophie

Mit „The Woman Who Left“ hat der philippinische Regisseur Lav Diaz den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen. Sein vierstündiges Meisterwerk in Schwarz-Weiß ist ein erstaunlich zugänglicher Film über den Rachefeldzug einer Frau, das brutale Leben auf der Straße und die Doppelmoral einer Gesellschaft. Und wie so oft ist bei Diaz alles selbstgemacht: vom Drehbuch bis zum letzten Filmschnitt.

